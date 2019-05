Esporte Covas convoca deputados para articular permanência da F-1 em São Paulo O prefeito voltou a afirmar que Bolsonaro foi induzido ao erro quando mencionou as informações sobre o novo projeto do autódromo do Rio, principalmente sobre a cidade já estar apta a receber a categoria em 2020

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), se reuniu na tarde desta segunda-feira (13) com representantes do Estado na Câmara de Deputados para debaterem e articularem uma força política em Brasília para manter a capital paulista no calendário da Fórmula 1. O encontro na prefeitura com a presença de secretários municipais e de dez deputados de oito diferentes partidos t...