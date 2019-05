Esporte Covas afirma que terá reunião com chefe da F-1 em junho para negociar renovação A prova tem contrato até 2020 e a prefeitura está otimista de que conseguirá estender a parceria por mais alguns anos

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou nesta sexta-feira que no próximo mês vai receber na cidade o chefe da Fórmula 1, Chase Carey, para uma reunião sobre a renovação de contrato da categoria para continuar a realizar o GP do Brasil no Autódromo de Interlagos. A prova tem contrato até 2020 e a prefeitura está otimista de que conseguirá estender a parceria por m...