Esporte Coutinho passa por cirurgia bem-sucedida e ficará afastado por 3 meses Meia da seleção brasileira sofreu a lesão no empate por 1 a 1 com o Eibar na última terça (29), pelo Campeonato Espanhol

O meia brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, foi operado neste sábado (2) de forma bem-sucedida no joelho esquerdo, informou o clube espanhol. "O tempo de ausência aproximado será de três meses", acrescentou a equipe catalã, que conta com uma longa lista de jogadores lesionados, entre eles Ansu Fati (joelho) e Gerard Piqué (joelho). O meia da seleção ...