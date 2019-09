Esporte Coutinho joga bem e Bayern aplica 3 a 0 no Estrela Vermelha, em casa Bávaros venceram a equipe visitante com gols de Coman, Lewandowski e Thiago Alcântara

Com boa atuação de Philippe Coutinho, principalmente no primeiro tempo, o Bayern de Munique derrotou o Estrela Vermelha por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Allianz Arena, pela primeira rodada do Grupo B da Liga dos Campeões. No outro jogo que inaugurou esta chave, Olympiacos e Tottenham empataram, por 2 a 2, na Grécia, horas mais cedo. Os ingleses chegaram a abrir 2 a 0...