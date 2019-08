Esporte Coutinho ganha a camisa 10 e celebra empréstimo ao Bayern: 'Estou muito motivado' Clube alemão tem opção de compra ao final do atual acordo pelo valor de 120 milhões de euros (R$ 533 milhões)

Depois de passar um domingo de expectativa com a chegada em Munique e a realização de exames médicos, o brasileiro Philippe Coutinho foi oficializado nesta segunda-feira como novo reforço do Bayern de Munique. Ao lado do diretor esportivo Hasan Salihamidzic, o meia, que deixou o Barcelona, assinou contrato de empréstimo por uma temporada, ganhou a camisa 10 e mostrou e...