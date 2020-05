Esporte Coudet se diz à vontade com treinos do Inter: 'Me sinto mais seguro aqui' Seguindo protocolos, os jogadores têm mantido distância entre eles de ao menos dois metros durante esse período. Assim, mesmo os trabalhos com bola são individualizados

O Internacional encerrou nesta sexta-feira (15) a segunda semana de trabalhos presenciais durante o período de surto do coronavírus com um balanço positivo do técnico Eduardo Coudet. O treinador apontou que se sente mais seguro no CT do Parque Gigante do que em qualquer outro lugar ou atividade cotidiana em Porto Alegre devido aos cuidados adotados pelo clube. Seguind...