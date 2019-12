Esporte Coudet diz ter escolhido Inter pela paixão da torcida e promete time competitivo Coudet prometeu que o Inter será sempre 'competitivo' e 'protagonista' sob o seu comando

Um dia após ser recepcionado com festa pela torcida do Internacional, Eduardo Coudet foi apresentado como treinador do clube. Com contratado válido pelas duas próximas temporadas, o técnico argentino afirmou que a "paixão" foi fator determinante para a sua decisão de assinar com o time gaúcho. Apresentado ao lado do presidente Marcelo Medeiros, do executivo Rodrigo Cae...