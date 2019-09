Esporte Cotado para seleção, Gabriel diz estar focado no Flamengo: 'Estou bem tranquilo' Tite vai convocar a seleção no fim desta semana para dois amistosos em outubro, contra Senegal e Nigéria

Artilheiro do Campeonato Brasileiro - chegou a 16 gols com o que marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Santos - e um dos melhores jogadores da temporada até aqui, o atacante Gabriel vive um grande momento no Flamengo, que briga pelo título nacional e da Copa Libertadores - fará uma das semifinais no mês que vem contra o Grêmio. Como consequência disso, uma convocação à...