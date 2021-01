Esporte Corpos de jogadores do Palmas serão sepultados em cidades de SP e MG IML liberou os corpos na noite de domingo (24) e clube auxilia famílias nos trâmites para transporte dos corpos

Os quatro jogadores do Palmas que morreram na queda de avião que matou seis pessoas no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO), neste domingo (24), serão enterrados em cidades de São Paulo e Minas Gerais. O zagueiro/volante Guilherme Noé, que morreu aos 28 anos, será sepultado em Barretos (SP) e o lateral esquerdo Lucas Praxedes, que tinha 23 anos, em Cam...