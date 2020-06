Esporte Corpo do ex-jogador Fernandinho é enterrado em Goiânia Ídolo do Vila Nova, ex-atacante morreu na sexta-feira (5), aos 70 anos, vítima de câncer. Caixão de Fernandinho foi coberto com camisas dos clubes que defendeu na carreira

O ex-atacante Fernandinho foi enterrado no início da tarde deste sábado (6), em Goiânia, no cemitério Jardim das Palmeiras. Além de familiares, amigos, ex-jogadores, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, e torcedores estiveram presente na despedida do ídolo do time colorado. Fernandinho foi vítima de câncer, aos 70 anos. O ex-jogador deixa a esposa, três filhos, além de netos, ...