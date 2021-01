Esporte Corpo de Lucas Praxedes será sepultado em Campinas, nesta terça (26) Lateral esquerdo foi uma das seis vítimas da queda do avião com integrantes do Palmas, no Distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO)

O corpo do lateral esquerdo Lucas Praxedes foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, nesta segunda-feira (25), e a família do jogador já providenciou o translado para Campinas, no interior de São Paulo, onde ele será enterrado. O sepultamento está previsto para ocorrer nesta terça-feira (26), no cemitério Parque das Flores, ainda com horário a ser de...