Depois de suspender atividades dos times sub-13 e sub-15, o Vila Nova anunciou, nesta terça-feira (17), dispensa das equipes sub-17 e sub-20 do clube. A medida foi tomada para conter o avanço do novo coronavírus.

Na última segunda-feira (16), o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, disse que não suspenderia atividades do sub-17 e sub-20, já que maioria dos atletas vive nos alojamentos da equipe. No entanto, após uma reunião na manhã desta terça-feira (17), o clube mudou de posicionamento. Os jogadores foram dispensados das atividades por 15 dias, que podem se estender por mais dias a depender da situação da epidemia do novo coronavírus.

“Decidimos suspender as atividades porque temos atletas que pegam ônibus para vir treinar. Basta a contaminação de um para que outros se contaminem. Os que não moram no clube correm esse risco fora, os que vivem aqui ficam vulneráveis”, disse o diretor das categorias de base Olímpio Jayme Neto. O Vila Nova tem três jogadores das bases sub-17 e sub-20 que não moram na sede do clube.

Segundo o dirigente, o clube orientou atletas com famílias em São Paulo e Brasília a ficarem no OBA. No entanto, os atletas decidiram voltar para suas casas. “Orientamos os que moram em São Paulo e Brasília a ficarem aqui, porém a critério deles não ficarão, vão voltar para suas famílias. No OBA, não vamos autorizar ninguém a sair”, disse Olímpio Jayme Neto.

Assim como as comissões técnicas dos sub-13 e sub-15, as demais também terão férias antecipadas em 15 dias. “A saúde tem de vir acima de qualquer atividade econômica. O tempo é curto e temos de tomar decisões acertadas”, justificou o diretor de categorias de base.

Além da suspensão das atividades na base, o Tigre adotou medidas internas para funcionários e colaboradores. O clube informou que fará escalonamento de funcionários na sede administrativa (no OBA) e no CT. Outra forma de trabalho adotada pelo Vila Nova é o home office para quem puder trabalhar de casa.

O clube informou, ainda, que a reunião do Conselho Deliberativo, que seria realizada nesta terça-feira (17), foi cancelada.