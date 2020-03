Esporte Coronavírus: tudo parado em campo, 'bola rolando' nas redes sociais Com a paralisação da temporada, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova criam estratégias para envolver torcedores nas redes sociais

Sem jogos, sem treinos, sem atividades. O futebol está parado pelo mundo por causa da pandemia do novo coronavírus, mas uma parte divertida do mundo esportivo, as redes sociais, segue a todo vapor e ganham reforço. Com a restrição de contato social e a ordem de permanecer em casa, a internet tem servido de refúgio para os torcedores. Nos últimos anos, um dos discursos de ...