Esporte Coronavírus se espalha, atinge calendário do futebol, fecha estádios e atrapalha times Na China, temporada é adiada por meses e equipe da primeira divisão está isolada no Oriente Médio

Na China, as autoridades que tentam conter a disseminação do coronavírus adiaram o início da temporada de futebol por meses, e pelo menos uma equipe da primeira divisão está isolada no Oriente Médio há semanas, impedida de retornar dos treinos de pré-temporada. Na Coreia do Sul, os torcedores que compareceram a partidas no início deste mês foram examin...