Esporte Coronavírus: presidente do Goiás fala em retomada com responsabilidade dividida Marcelo Almeida defende postura de voltar aos treinos somente com aval de autoridades governamentais e explica como será o retorno das atividades no clube esmeraldino

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, participou na noite desta quinta-feira (28) de entrevista ao vivo, pela página do Facebook do POPULAR e respondeu perguntas de vários temas. O principal assunto da conversa foi sobre como o clube se prepara de olho no retorno aos treinos no centro de treinamento do clube, após autorização da prefeitura de Goiânia e que passa a v...