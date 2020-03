Esporte Coronavírus pode fazer Jogos de Tóquio serem adiados para final de 2020; COI nega Nesta terça-feira, o governo do Japão admitiu a hipótese de adiar o evento esportivo de 2020, em Tóquio, que está previsto para começar em 24 de julho

O surto global do novo coronavírus, denominado Covid-19, segue causando problemas e gerando dúvidas para a realização de eventos esportivos. Nesta terça-feira, o governo do Japão admitiu a hipótese de adiar os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, que começam em 24 de julho, para o final do ano por causa da doença, que já atingiu 274 pessoas e matou ao menos 6 no país. ...