O alerta que atingiu o meio político goiano, após o teste positivo do diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa, não chegou ao futebol. O vice-presidente do Vila Nova Vinícius Cirqueira, que também é deputado estadual, disse que não teve contato com Joel Sant’Anna Braga, mas se mostrou preocupado com a situação do novo coronavírus.

Assíduo no clube, o dirigente afirmou seguir diretrizes dadas pelo Ministério da Saúde. Por não ter sintomas da doença COVID-19, Vinícius Cirqueira decidiu cumprir a quarentena, mas não pretende fazer o teste.

“Tive contato com presidente do Flamengo (Rodolfo Landim) naquele jantar, estou em casa, em isolamento, não penso em fazer o teste, pois estou bem, sem nenhum sintomas. Mas estou preocupado com a situação e apreensivo com desfecho geral disso tudo, torcendo que os impactos sejam os menores possíveis”, afirmou o vice-presidente do Vila Nova.

O jantar a que se referiu Vinícius Cirqueira foi realizado no dia 9 de março. Rodolfo Landim testou negativo para o novo coronavírus. No entanto, o vice-presidente do Flamengo, Maurício Mattos, teve teste positivo.

O Vila Nova dispensou os jogadores por tempo determinado, na última terça-feira (17), após paralisação da Campeonato Goiano. Segundo informou Vinícius Cirqueira, a orientação do clube tem sido cumprida. “Sobre o Vila, foi dado orientação a todos os funcionários, dirigentes e jogadores. O clube parou todas as suas atividades”, disse o dirigente.

O clube rescindiu contrato de dois jogadores, nesta quinta-feira (19), e decidiu por dispensar o elenco por 15 dias.