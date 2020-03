Esporte Coronavírus para eventos esportivos: relembre grandes competições canceladas na história O Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou diversas vezes que os Jogos acontecerão na data prevista, entre 24 de julho e 9 de agosto. Por outro lado, a ministra da Olimpíada no Japão, Seiko Hashimoto, levantou a possibilidade de o evento ser adiado até o fim deste ano

O surto do coronavírus tem gerado adiamentos e até cancelamentos de eventos esportivos ao redor do mundo. mais de cem competições pararam ou tiveram suas datas adiadas. A situação é preocupante em locais aglomerados. Ainda neste ano, os Jogos Olímpicos serão realizados em Tóquio, no Japão, país que já registrou mais de 160 casos e seis mortes pela d...