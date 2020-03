Esporte Coronavírus motiva suspensão do CBLoL e Circuito Desafiante por 15 dias Anúncio foi feito na tarde de hoje (16) pela desenvolvedora Riot Games

A desenvolvedora Riot Games suspendeu na tarde de hoje (16) o Campeonato de League of Legends do Brasil (CBLoL) e o Circuito Desafiante – competição de segunda divisão, que ocorre de forma online. O anúncio foi feito pelas redes sociais e o comunicado oficial foi publicado no site da Riot Games pelo próprio diretor de operações d...