Coronavírus: Jogador pode tomar cartão vermelho se tossir em adversário no Campeonato Inglês

A partir da próxima temporada, o Campeonato Inglês passará a considerar a expulsão de jogadores que tossirem propositalmente em adversários ou árbitros em campo. As novas diretrizes foram emitidas pela Federação Inglesa de Futebol (FA) em meio à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o jornal The Guardian, as instruções para os árbitros das partidas, que de...