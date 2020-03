O novo coronavírus mudou a rotina da população ao redor do mundo. A regra é ficar em casa. No Vila Nova, três jogadores do elenco não são brasileiros. O lateral Ramón Coronel e o atacante Richard Salinas são paraguaios, o meia Emanuel Biancucchi, da Argentina. Apesar do clube ter dispensado os atletas, os três não viajaram para seus países e cumprem a quarentena em Goiânia.

Na Argentina, 266 pessoas já foram testadas positivo para a doença. Sem filhos, Emanuel Biancucchi fica no apartamento, em Goiânia, com a esposa. O televisor noticia as novidades em seu país de origem. A preocupação do meia é acompanhada de alívio por não ter parentes no grupo de risco. “Estou sempre falando com minha família em chamadas por vídeo. Na Argentina, as regras estão mais severas do que aqui. Se sair na rua, a polícia pode levar preso”, disse o jogador argentino, que pretende ser pai em breve.

Ter filho é novidade na vida do Richard Salinas. Thiago, filho do atacante, tem apenas 23 dias de nascido. A preocupação com o bebê e com a esposa Romina Gonçalvez é algo que prende o paraguaio em seu apartamento em Goiânia. O pouco tempo de nascido do filho é motivo para o jogador não ter voltado a seu País para cumprir a quarentena. “Fico em casa seguindo todos os passos recomendados. A maior parte do dia passo com meu filho, são os meus primeiros dias com ele, vejo cada passo de seu crescimento e o conheço cada dia mais. Graças a Deus estar super sadio”, disse, aliviado, Richard Salinas.

A família no Paraguai é motivo de preocupação para o atacante. O País vizinho contabiliza 22 casos da doença COVID-19, com uma pessoa morta. “É um momento difícil que estamos vivendo a nível mundial. É inevitável não estar preocupado com meus familiares que estão tão longe de mim. Nos comunicamos todos os dias. Nenhum deles tem sintomas, mas também estão em quarentena e seguindo as recomendações”, disse o atacante do Vila Nova.

Ramón Coronel também tem olhos voltados para o Paraguai. O lateral do Tigre está com sua esposa Liz Leguizamon e sua filha Katherine Lizzarela. “Estamos cuidando da nossa filha. Ela não sai do apartamento. Tomamos as medidas necessárias. Estamos bem informados todos os dias, tanto com as notícias daqui (Brasil), quanto de nosso País”, afirmou o jogador.

Consciente dos riscos da doença e da facilidade que o novo vírus tem para ser transmitido, o paraguaio chama responsabilidade para a sociedade. “Devemos respeitar a quarentena, ficar em casa, para que o vírus não se propague. Estou preocupado com minha família (no Paraguai), e eles também preocupados com nós, aqui (no Brasil). Peço para minha família se ciude e que façam o que diz o governo no Paraguai. É uma situação difícil. Estamos rezando, pedindo à Deus para que termine logo esta pandemia”, disse o lateral do Vila Nova.