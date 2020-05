Esporte Coronavírus: Goiás lança novos modelos de máscaras no combate à pandemia Agora, clube esmeraldino oferece sete opções de proteção facial. Valores variam de R$ 14,90 a R$ 49,90 e parte do total das vendas será revertida em ações sociais

O Goiás lançou novos modelos de máscaras personalizadas. Neste primeiro momento, os kits serão vendidos apenas na loja online “gostore” e por meio do perfil @tsd.goias no instagram. O custo varia de R$ 14,90, com apenas uma unidade, a R$ 49,90, no kit com quatro máscaras. Todas as sete opções de proteção facial possuem taxa para entrega, que é calculada no ato do pagam...