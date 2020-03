Esporte Coronavírus gera incertezas no mundo esportivo Impacto de pandemia no esporte é global e, pela 1ª vez, autoridade admite adiamento de Olimpíada. Atletas goianos se adaptam às mudanças no calendário e cuidam da saúde

O mapa do impacto do coronavírus no esporte coloca competições e atletas do mundo inteiro à espera da evolução da pandemia e coloca dúvida para os próximos meses. Clubes, atletas, dirigentes, competições e entidades estão em meio a mudanças que mexem com calendário e preparação, mas todos sabem que, por um tempo, interesses comerciais e esportivos estarão em segundo plan...