Coronavírus: Futebol europeu avalia e testa volta de público aos estádios

A goleada de 9 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Le Havre em amistoso no último dia 12 devolveu à elite do futebol europeu algo que a pandemia havia proibido até aqui: torcedores nas arquibancadas. Como parte do plano de flexibilização do governo francês, um público de 5.000 pessoas foi autorizado a comparecer ao estádio Océane -que tem capacidade para 25 mil es...