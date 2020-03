Esporte Coronavírus força GP do Bahrein de Fórmula 1 a ser realizado com portões fechados Maior categoria do automobilismo mundial não terá público pela primeira vez em sua história; prova será no dia 22 de março

O surto de coronavírus segue impactando os eventos esportivos pelo mundo afora: neste domingo (8), a Fórmula 1 confirmou que o GP do Bahrein, segunda etapa da temporada 2020, será realizado de portões fechados no dia 22 de março. A decisão significa que a maior categoria do automobilismo mundial terá uma corrida sem público pela primeira vez em toda a sua históri...