Esporte Coronavírus: fontes de renda fora da bola seguram orçamento Por causa da instabilidade na carreira, jogadores montaram seus negócios. Na pandemia, é deles que tiram sustento porque ficaram sem contratos

Com a paralisação da temporada, as fontes de renda fora do futebol são o que têm amparado jogadores que estavam em ação no Campeonato Goiano e agora estão sem contratos. Por motivos variáveis, os atletas nem sempre conseguem contratos longos com clubes e buscaram investir em negócios próprios que podem garantir o sustento em boa parte do ano. Agora, com a falta de pers...