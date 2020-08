Esporte Coronavírus faz Goianão ter dose dupla em 2021 Goianão 2020 será disputado entre 13 de janeiro e 28 de fevereiro do próximo ano. Edição seguinte já deve ter início em março, mas Federação vai esperar número de datas disponíveis para definir

O ano de 2021 deve consagrar os campeões de duas edições do Campeonato Goiano. Nos primeiros meses do ano, entre janeiro e maio, os torcedores vão acompanhar a finalização da edição de 2020 e a disputa do ano seguinte. O Goianão 2020 será retomado em 13 de janeiro e finalizado até o fim de fevereiro, com alterações na fórmula de disputa e na inscrição de atletas, com...