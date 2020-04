A pandemia do novo coronavírus mudou alguns costumes da população. Um deles é o uso de máscaras para evitar disseminação, transmissão e contágio pelo vírus causador da doença Covid-19. Com base nas orientações dos governos, Atlético e Vila Nova iniciaram a comercialização dos acessórios. O Goiás embarcará na moda e deve colocar o item à venda nesta semana.

O Atlético lançou máscaras que custam R$71,60 (pacote com 4) e 35,80 (duas unidades). A ideia é manter as vendas por 60 a 90 dias. Rodrigo Toledo, que fabrica as máscaras de Atlético e Vila Nova, informou que uma linha mais barata será lançada no valor de 9,90 (cada), na cor branca, com escudo menor dos clubes (3 cm). A procura do material do Dragão tem sido boa, o clube vendeu 400 unidades. As vendas são feitas pelo site.

Parte do valor arrecadado com as vendas de máscaras do Vila Nova será doado para instituições. O produto custa R$15 (a unidade) e pode ser adquirido em kit com álcool em gel, outro item comercializado pelo Tigre. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (62) 99103-8552 ou pelo Instagram da loja oficial do clube.

A empresa responsável pela produção das máscaras do Atlético e do Vila Nova orienta para alguns cuidados orientados pelo Ministério da Saúde. A máscara é de uso individual, a utilização deve se dar por, no máximo 2 horas, e, ao lavar, é necessário deixar de molho em água e água sanitário por 10 minutos.

O Goiás ainda não iniciou as vendas das máscaras. O clube esmeraldino lançará o produto nesta semana. “Estão em produção. O lançamento será até sexta-feira (24). Será vendida, inicialmente, na loja virtual e custará R$14,90 cada. Parte do valor arrecadado será revertido em ações sociais. Teremos quatro modelos. A política de frete gratuito é aplicado nas compras acima de R$200”, disse Anderson Nunes, gestor de marketing do time alviverde.