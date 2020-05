Esporte Coronavírus: Atlético-GO troca método e diz ter comprado cem kits para testes rápidos Clube testaria seu grupo de trabalho por meio de sorologia, mas fez a mudança porque não conseguiu parceria com laboratório. Data de volta aos treinos ainda não está definida

O Atlético-GO mudou o método para testar jogadores, comissão técnica e funcionários que estarão trabalhando no CT do Dragão assim que o clube tiver a liberação das autoridades de saúde para retornar aos treinos físicos em período de pandemia do coronavírus. Em vez dos exames de sorologia, que estavam programados para serem realizados em até 60 pessoas, a diretoria atleticana f...