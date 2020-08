Esporte Coronavírus: Atlético-GO tem recurso acatado e quatro jogadores positivos estão liberados Clube rubro-negro submeteu argumentos à comissão médica da CBF, que analisou pedido e, com base no fato de que atletas não estariam mais transmitindo a doença,

O Atlético-GO teve recurso acatado pela CBF, na noite desta terça-feira (11), e vai poder colocar em campo os quatro jogadores que tiveram testes positivos no RT-PCR em exames feitos antes da partida contra o Flamengo, válida pela 2ª rodada. A informação foi confirmada pelo médico do Dragão, Gleyder Sousa. O clube recorreu porque, na análise do histórico e de todos o...