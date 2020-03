A paralisação no futebol em decorrência do avanço da pandemia do coronavírus afeta todos envolvidos no esporte. Jogadores tiveram de mudar rotina de treinos, outros cumprem férias, torcedores ficam com saudades de ver o time de coração. A pausa também causa impacto nas vidas dos profissionais de arbitragem.

Assim como os jogadores, árbitros possuem rotina puxada de treinos físicos. O isolamento social muda essa dinâmica de preparação e os obriga a buscar soluções improvisadas. O cuidado é para diminuir os danos nos aspectos físico, psicológico e financeiro.

A última rodada disputada do Campeonato Goiano, a 10º, foi realizada no dia 15 de março. Dois dias depois, a Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiu pela suspensão da competição por tempo indeterminado. Com isso, os árbitros do quadro goiano estão sem escala. Wilton Pereira Sampaio, que é do quadro da Fifa, explicou como têm sido esses dias sem jogos.

“Estamos aproveitando esse momento de outra forma. Com a família, procurando descansar, criando alternativas de treinamento em casa e acompanhando toda a situação devido a esse problema de saúde”, relatou o árbitro goiano.

Wilton Pereira tem dividido sua rotina de treinos e aprimoramentos técnicos – revê gravações de jogos que apitou na temporada - com a necessidade de dar suporte ao filho João Samuel, de apenas 1 ano e 10 meses. O pequenino está com aulas suspensas e a mulher do árbitro, Paula Rafaela, trabalha na área da saúde. “Ele não para, viu? É bem ativo”, confidenciou.

O árbitro assistente Fabrício Vilarinho também comentou sobre os impactos que a paralisação do futebol tem gerado em sua vida. Para manter a forma, Vilarinho tem treinado na garagem de casa, respeitando as orientações para não sair para a rua. Além disso, o assistente revelou que tem recebido material dos instrutores.

“Eu sigo, primeiramente, as orientações governamentais do distanciamento social. Quanto aos treinos, sigo as planilhas físicas da FGF (professor Gustavo Almeida), da CBF (professor Paulo Camelo) e da Conmebol/FIFA (professor Sílvio Aguinaga)”, explicou Fabrício Vilarinho, que recebe “ajuda” da filha Alice, de 8 anos, nos treinamentos. É com a garota nos ombros que ele cumpre parte do circuito montado na garagem.

Segundo o auxiliar, ter mais tempo com a família tem sido um ponto positivo e destacou a união dos filhos e da mulher, além do gato de estimação, para atravessar esse momento inédito. “Conversamos muito sobre o assunto. Nossa família compreende o que está envolvido. Temos um vínculo muito forte”, frisou Vilarinho.

Outro árbitro assistente do quadro Fifa, Bruno Pires também contou como tem sido sua nova rotina sem jogos. Ele tem feito trabalho de análise de lances por vídeo. “A Comissão de Arbitragem da Conmebol enviou material para que pudéssemos analisar lances de temas específicos e para que possamos discutir os conceitos aplicados na tomada de decisão. O mesmo vem sendo aplicado pela Comissão da CBF. O intuito é nos manter ativos ao mesmo tempo que conseguem aproximar os conceitos pretendidos por elas”, explicou.

Bruno Pires tem realizado teletrabalho, pois além de árbitro, é funcionário público na Secretaria Estadual de Saúde, na área administrativa, e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. O auxiliar também ressalta a importância do maior tempo de convívio com os filhos.

“Sem deixar de citar a ocupação mental com os jogos (de videogame) com meu filho, Mateus, de 8 anos. Juntos, só jogamos futebol. Um tal de Fortnite, ele gosta apenas que eu o veja jogar”, brincou Bruno Pires.

Leituras de filósofo brasileiro e escritor português

Árbitros têm de lidar com pressão dentro de campo. Os centrais precisam tomar as decisões corretas e os auxiliares têm frações de segundos para resolver lances muitas vezes milimétricos. Para isso, são condicionados a estar sempre com boa saúde mental e, para isso, são acompanhados por profissionais da Psicologia. Neste período de quarentena, a leitura tem sido uma boa saída.

“Temos dicas de vários livros que as psicólogas Camilla Baptista (do Safego) e Marta Aparecida Magalhães (da CBF) nos passam. No momento, estou lendo ‘Por que fazemos o que fazemos’, do Mário Sérgio Cortella”, contou Bruno Pires.

Fabrício Vilarinho utiliza leitura e meditação como aliadas neste momento. “A mente sã nesse período é essencial para o equilíbrio. Faço minhas meditações diárias individuais e com a família baseadas na Bíblia Sagrada. Além disso, estou terminando o livro ‘Ensaio sobre a cegueira’, de José Saramago”, relatou o árbitro assistente, que elogiou o escritor português. “Ele sabe escrever sobre a essência. Gosto muito.”

Assim como Bruno Pires, Wilton Pereira Sampaio está seguindo indicações das psicólogas e lê ‘Por que fazemos o que fazemos’, do Mário Sérgio Cortella. Além disso, começou a leitura de outro livro indicado pela mulher. “Outro interessante é ‘O poder do hábito’, de Charles Duhigg. Esse minha esposa recomendou e estou lendo”, disse.

Impacto da paralisação é sentido no bolso

A arbitragem de futebol não é regulamentada como uma profissão no Brasil. Árbitros e assistentes são considerados prestadores de serviços e recebem remuneração por jogo em que estão escalados para trabalhar. Com isso, o apito se torna uma fonte de renda variável. A paralisação dos jogos de futebol afeta também o lado financeiro dos árbitros.

Em média, um árbitro do quadro da Fifa recebe cerca de R$ 2 mil para cada partida apitada no Campeonato Goiano, enquanto a remuneração do assistente corresponde a 50% desse valor. Se forem dos quadros da CBF ou da FGF, o valor recebido por partida é menor.

Principal nome da arbitragem goiana, Wilton Pereira Sampaio (Fifa) tem na renda oriunda da arbitragem sua única fonte de receita. O árbitro lembrou que, desde o início de 2017, começou a participar de muitos seminários e jogos internacionais. Então, para ter o melhor rendimento na arbitragem passou a ter foco exclusivo nessa carreira. “Sabemos que, de alguma forma, o lado financeiro atinge todas as áreas. Temos de ter consciência e saber lidar com essa situação”, frisou Wilton Pereira Sampaio.

Fabrício Vilarinho pertence ao quadro Fifa e também tem se dedicado exclusivamente à carreira no apito. O assistente é professor de Geografia, mas se afastou das salas de aula em 2017. Vilarinho espera uma solução para que os árbitros sejam assistidos durante este período de pandemia.

“Sou prestador de serviço. Vivo exclusivamente de arbitragem desde 2017, quando me afastei da sala de aula. Tanto a FGF quanto a CBF já estão em busca de soluções viáveis para essa crise inédita nos tempos atuais. É preciso aguardar a evolução da pandemia para um cálculo com exatidão. Por enquanto, é ser otimista e ter uma visão racional de que tudo isso vai passar”, ressaltou.

O árbitro assistente Bruno Pires tem dois trabalhos. Como é funcionário público, a renda obtida com seu trabalho nos jogos de futebol funciona como um complemento. Apesar disso, o auxiliar destaca o impacto com a paralisação dos campeonatos.

“Hoje, a arbitragem é uma fonte de renda importante e, como todas as áreas, sentiremos um impacto significativo nesse período sem jogos. Tenho outras fontes, pois sou funcionário da Secretaria Estadual de saúde e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, mas, de toda forma, sempre o dinheiro da arbitragem é calculado como parte do orçamento mensal, mesmo sendo algo bem variável”, explicou Bruno Pires.