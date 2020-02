Esporte Coronavírus adia jogo entre Juventus e Inter na Itália Clássico e outras quatro partidas foram remarcadas para o dia 13 de maio, logo antes das duas rodadas finais da competição

A epidemia de coronavírus está afetando diretamente o calendário de jogos na Itália. O temor pela doença - já são mais de 800 casos confirmados no país, com 21 mortes - forçou o adiamento do clássico entre Juventus e Inter de Milão e de outras quatro partidas do Campeonato Italiano que aconteceriam neste fim de semana, pela 26ª rodada. Em nota, o presidente da liga ita...