Esporte Coritiba x Vila Nova: bom momento à prova contra o líder Com objetivo de pontuar, time colorado visita o Coxa na busca por pontos para seguir meta de se afastar da zona de rebaixamento da Série B

Na tentativa de manter o bom momento no 2º turno da Série B e seguir com a meta de se afastar da zona de rebaixamento (Z4), o Vila Nova desafia o Coritiba, líder do campeonato, nesta sexta-feira (17), na 24ª rodada da competição nacional. A partida será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 19 horas. (Veja a escala de arbitragem, prováveis forma...