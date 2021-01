Esporte Coritiba x Goiás: promessa de fôlego novo contra a queda Após mudanças de comando, elenco e política, Goiás e Coritiba voltam a se enfrentar depois de quase quatro meses desde o 1º turno e fazem confronto direto contra o rebaixamento

Com 11 pontos conquistados e apenas uma derrota nas últimas quatro partidas, o Goiás quer dar mais um passo na busca pela permanência na Série A. O desafio nesta quarta-feira (6) será contra o Coritiba, lanterna do Brasileirão, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada da competição nacional. (Veja escalações, como assistir e arbitragem no fim deste text...