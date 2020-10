Esporte Coritiba x Atlético-GO: veja como assistir, quem joga, arbitragem, desfalques Dragão encara o Coxa, no Paraná, para se recuperar de goleada sofrida no Brasileiro

O Atlético-GO vive fase de altos e baixos na Série A do Brasileiro, situação que pode ser aplicada também à Copa do Brasil. Em busca da estabilização e da reabilitação, o Dragão fecha o 1º turno da Série A na noite deste sábado (31), a partir das 19 horas, diante do Coritiba, numa situação pior que a equipe atleticana, está em penúltimo lugar, apenas à frente do Goiás...