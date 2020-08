Esporte Coritiba vence Sport em jogo com 70 minutos sem finalização ao gol Foi a segunda vitória consecutiva do Coritiba, que na rodada passada já havia batido o RB Bragantino por 2 a 1

Vivendo situação semelhante no Campeonato Brasileiro, Coritiba e Sport se enfrentaram neste domingo (30), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em partida válida pela sexta rodada. O triunfo por 1 a 0, com gol do zagueiro Sabino, tira o time paranaense da zona de rebaixamento e da lanterna. Foi a segunda vitória consecutiva do Coritiba, que na rodada passad...