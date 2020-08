Esporte Coritiba supera RB Bragantino de virada e vence a primeira no Campeonato Brasileiro O jogo terminou com vitória do paranaense por 2 a 1, de virada

RB Bragantino e Coritiba se enfrentaram na tarde deste domingo (23), no Nabi Abi Chedid, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com vitória do paranaense por 2 a 1, de virada. Foi a segunda derrota do time do interior paulista e a primeira atuando em casa. Já o Coritiba conquista a primeira vitória e soma seu primeiro ponto. Nas ro...