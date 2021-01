Esporte Coritiba pressiona, mas fica no zero com o Athletico-PR e segue na lanterna No primeiro turno da competição, jogando em casa, o Athletico venceu por 1 a 0, gol do atacante Fabinho. Com isso, o CAP fechará o Brasileiro sem uma derrota e sem tomar gol do principal rival

Em um jogo de poucas chances, o Coritiba bem que tentou, mas ficou no 0 a 0 no clássico paranaense contra o Athletico, na noite deste sábado (9), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No primeiro turno da competição, jogando em casa, o Athletico venceu por 1 a 0, gol do atacante Fabinho. Com isso, o CAP fechará o Brasileiro sem um...