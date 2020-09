Esporte Coritiba marca de pênalti no fim e vence o Vasco Com o resultado, o Coritiba se recupera depois e ficar sem vencer por quatro partida

Em jogo morno, o Coritiba venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (20), no estádio Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi de pouca inspiração e poucas chances criadas de parte a parte, mas ganhou em emoção no fim e terminou com um gol de pênalti convertido por Robson. Aos 40 minutos do segundo tempo, o VAR entrou em ação, apontou pênalti para o...