Esporte Coritiba e Fortaleza ficam no 0 a 0, e time de Ceni chega a 7 jogos invicto Com 21 pontos, o Fortaleza subiu uma posição na tabela e se mantém em boa colocação. Sua última derrota foi para o Flamengo, na oitava rodada do campeonato

Após uma vitória sobre o Atlético-MG, o Fortaleza enfrentou o Coritiba na noite desde sábado (10), no Couto Pereira, em Curitiba-PR. O confronto, que foi válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, terminou empatado em 0 a 0 e com isso, o time dirigido por Rogério Ceni chegou ao seu sétimo jogo seguido sem perder na competição. Com o resultado, O Coriti...