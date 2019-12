Esporte Coritiba confirma Eduardo Barroca como técnico para 2020 Barroca foi o treinador do Atlético Goianiense na reta final da Série B e, após nove jogos, conseguiu terminar na quarta colocação, voltando com o clube goiano à elite do futebol nacional

O Coritiba anunciou nesta sexta-feira que Eduardo Barroca será o treinador da equipe em 2020. A confirmação aconteceu após reunião do técnico com o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, que viajou ao Rio para fechar o negócio. A equipe buscava um treinador desde o final da Série B do Campeonato Brasileiro e, após Pastana assumir o futebol do clube, Barroca ganhou forç...