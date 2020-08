Esporte Coritiba anuncia Jorginho após demissão de Barroca

O Coritiba anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação do técnico Jorginho, que participou da campanha do acesso à Série A no ano passado. Ele chega para substituir Eduardo Barroca, treinador demitido após derrota para o Corinthians por 3 a 1, na última quarta-feira (19).Além da figura nova no banco de reservas, também foi anunciada a chegada do diretor de futebol Pa...