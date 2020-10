Esporte Coritiba amplia crise do Palmeiras, que chega à terceira derrota seguida Após perder série invicta de 20 jogos, diante do Botafogo, e ser batido em casa pelo São Paulo, no último sábado (10), o time paulista teve pela frente um rival que se encontrava na 18ª posição do Nacional

