Esporte Corinthians x Atlético-GO: veja desfalques e provável escalação do Dragão Com as mesmas ausências da estreia no Brasileirão, Eduardo Barroca deve repetir na Copa do Brasil a formação que bateu o time paulista, na Neo Química Arena, por 1 a 0

Vitorioso na abertura da Série A do Brasileiro, o Atlético-GO volta a enfrentar o Corinthians, mesmo adversário da estreia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Porém, o jogo é válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, a partir das 21h30. A tendência é que o técnico Eduardo Barroca mantenha a base do triunfo por 1 a 0, para buscar outro resultado positivo e decidir a classific...