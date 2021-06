Esporte Corinthians x Atlético-GO: 1º confronto pela Copa do Brasil Três dias após abertura da Série A, equipes voltam a campo para disputar outra partida em São Paulo

Três dias depois de se enfrentarem na abertura da Série A do Brasileiro, Corinthians e Atlético-GO voltam a campo para disputar outra partida, desta vez válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, que vale vaga e uma boa premiação à fase seguinte. O classificado às oitavas de final receberá R $2,7 milhões de bônus. As duas equipes nunca jogaram pela competição nacional e...