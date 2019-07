Esporte Corinthians vira sobre o Fortaleza e mantém Rogério Ceni como freguês

O Corinthians venceu o Fortaleza de virada, por 3 a 1, neste domingo, fora de casa, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedrinho foi o destaque da partida com um gol e uma assistência. Boselli e Danilo Avelar também marcaram. Osvaldo descontou com o auxílio de Manoel, que desviou contra as redes corintianas. O resultado leva o time paulis...