Esporte Corinthians vence Santos e fica em vantagem nas semifinais Resultado deixa a equipe de Fábio Carille com a vantagem do empate no duelo de volta, segunda-feira (8), no Pacaembu

Em um clássico com três falhas do setor defensivo, venceu quem errou menos. O Corinthians aproveitou melhor as oportunidades e derrotou o Santos por 2 a 1 neste domingo (31), em Itaquera, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. O zagueiro Manoel apareceu entre os zagueiros adversários e abriu o placar para o time da casa. Mas Cássio falhou e permitiu ...