Esporte Corinthians vence o Oeste e se classifica para as quartas do Paulista Agora o Corinthians volta a campo no meio da próxima semana (quarta ou quinta-feira) para disputar as quartas de final do Estadual, diante do Red Bull Bragantino

O Corinthians venceu o Oeste por 2 a 0 neste domingo (26), na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e se classificou para as quartas de final da competição. O time alvinegro escapou de depender do arquirrival São Paulo somente aos 45 minutos do segundo tempo, quando o volante Éderson fechou o placar com um belo gol de fora da área. O...