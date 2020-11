Esporte Corinthians vence o Coritiba e 'respira' na luta contra o rebaixamento O time de Vagner Mancini pulou para a nona colocação, com 29 pontos. O Alviverde, por sua vez, continua na zona de degola, na 18ª colocação, com 20 pontos

O Corinthians venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta quinta (25), no Couto Pereira, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, que contou com Jô, Roni e Lucas Piton como as principais novidades na escalação inicial, dominou os "donos da casa" em grande parte do jogo. O gol do time paulista, aliás, foi marcado pelo lateral esquerdo Fábio Santos em cobrança d...