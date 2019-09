Esporte Corinthians vence o Bahia no sufoco por 2 a 1 e volta para o G-4 do Brasileirão Equipe paulista volta ao G4 com os mesmos 35 pontos do São Paulo, mas melhor no saldo de gols

Teve gol chorado, dois pênaltis com participação do árbitro de vídeo (VAR) e sofrimento no reencontro do Corinthians com a vitória. Sem fazer uma grande partida, o time alvinegro bateu o Bahia por 2 a 1, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhará uns dias de paz antes do duelo decisivo pela Copa Sul-Americana. ...